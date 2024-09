Tale e Quale Show 2024 | concorrenti e personaggi di un' edizione che punta ancora al divertimento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) Da Justine Mattera a Simone Annicchiarico, da Giulia Penna a Massimo Bagnato: il nostro incontro con i nuovi volti del format Rai condotto da Carlo Conti. Ci risiamo, a giudicare dall'atmosfera del Teatro 5 degli Studi Rai Fabrizio Frizzi è tutto pronto per un'altra grande stagione di. Il format, arrivato alla quattordicesima, rivede ovviamente Carlo Conti come presentatore, affiancato da una giuria in parte rivoluzionata dopo i saluti di Loretta Goggi. Con lui Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Il quarto giudice? A sorpresa cambierà dita inta. Si comincia però con Stefano De Martino, già mattatore, avendo rinfrescato (e di molto) l'altro marchio di garanzia Rai, Affari tuoi. A confermare il modus operandi, proprio Carlo Conti, che ha