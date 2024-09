ScreenRadio Weekly 21 settembre 2024 tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 20 settembre 2024) Torna ilcome ogni finediil programma che raccoglie i nostri show più amati. Nel menù di oggi parliamo di due film in particolare. Teniamo a battesimo la rubrica Lost & Found con l'approfondimento di Fabio Reato dedicato a Dark City. Un lungometraggio che forse avrebbe meritato destino migliore, ma che sul suo cammino ha trovato un'opera epocale che in qualche modo gli ha tagliato le gambe: Matrix. A seguire nel nostro best of c'è una riflessione su un film che (forse) non vedrà mai la luce: Batman Beyond. E che invece i fan del Cavaliere Oscuro sotto sotto continuano a sognare. La voce è di Giacomo Giaquinto, le parole di Giuseppe Grossi.