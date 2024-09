Scannapieco presiede assemblea ELTI finanziamenti Esg per 125 miliardi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – La trentaduesimaGenerale, l’associazione degli Istituti Nazionali di Promozione europei, si riunisce per la seconda volta sotto la Presidenza di Dario, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e conferma l’impegno del network nato nel 2013 per favorire la crescita del Continente promuovendo le istanze degli investitori di lungo termine.Come testimoniato anche nelle pagine del recente report sulla competitività presentato da Mario Draghi, gli Istituti Nazionali di Promozione avranno un ruolo sempre più centrale nel promuovere uno sviluppo sostenibile in Europa.