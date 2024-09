Salute benessere stili di vita Federmanager in prima linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Manager, imprenditrici e imprenditori sono tra le categorie professionali che maggiormente risentono dello stress da lavoro. Proprio per il ruolo che ricoprono, devono essere sempre al massimo delle loro prestazioni fisiche e mentali, nonostante uno stile difatto di frequenti spostamenti e ritmi dinon sempre regolari e salutari.Pisa, con la sua presidente Cinzia Giachetti, che presiede anche l’Unione regionale toscana della categoria, dedica proprio al tema cruciale dellal’evento "Wellness2024-di", al via stamani, dalle 11, nell’Auditorium dell’Unione Industriale Pisana di Via Volturno, con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Uip e Fondazione Monasterio. A far gli onori di casa la presidente Giachetti mentre a coordinare i vari contributi sarà il giornalista di 50Canale Francesco Ippolito.