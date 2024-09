Perché The Bear è considerata una commedia?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 20 settembre 2024) Comedy o drama? Il dibattito è sempre aperto. L’ultimo prodotto in ordine di tempo ad esser caduto vittima dell’annoso, e per certi versi inutile, equivoco riguardante il genere d’appartenenza è proprio The, la celebre serie tv prodotta da FX, in Italia disponibile su Disney Plus. Una polemica, quella relativa all’ambiziosa serie creata da Christopher Storer, che nasce proprio all’indomani della pubblicazione delle candidature degli Emmy 2024, quando Theera stata inserita nella categoria Miglior serie comedy.