L’Aspio straripato | Valanga di fango potevamo annegare Chi pulisce il fosso?

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Il fondo di quel torrente andava pulito, se l’avessero fatto non saremmo qui a contare i danni. Da stamattina all’alba, quando l’acqua ci ha travolto, non si è visto ancora nessuno per sentire se avessimo bisogno di qualcosa. La gente ha rischiato di morire annegata". È durissimo lo sfogo di Alberto Bellelli, uno dei residenti della parte cameranense della frazione Aspio, a due passi dalla rotatoria della SS16 davanti all’Ikea. Un agglomerato di svariate decine di edifici residenziali sorpresi all’alba dall’esondazione del torrente Aspio che ha riversato su quelle case unadi acqua e: "L’acqua mi arrivava al petto, ho dovuto portare fuori le persone dai piani bassi delle case sulle spalle – prosegue vivamente sotto stress Bellelli – Quei ragazzi di origine africana che abitano al piano terra hanno rischiato di morire affogati dall’ondata di acqua che ha invaso la casa.