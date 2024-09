La Notte Stellata di Van Gogh cela un fenomeno fisico sorprendente | la scoperta di un team di ricercatori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sembra proprio che il capolavorodi Vancorrisponda a precise leggi della fisica riguardanti delle turbolenze dell’atmosfera. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Physics of Fluids da un gruppo di esperti di dinamica dei fluidi.di Van, quando arte e fisica si incontrano Quando ci si trova davanti al capolavorodi Vincent Vannon si può non rimanere estasiati di fronte alle pennellate dinamiche e vivide che l’artista utilizza per dipingere la volta celeste. Il cielo vorticoso rappresentato nell’opera d’arte sembra non sia solo una scelta estetica in quanto celerebbe un precisoche governa l’atmosfera. Un gruppo di esperti in dinamica dei fluidi ha pubblicato uno studio sulla rivista Physics of Fluids: Hidden turbulence in van’s The Starry Night (Volume 36, Issue 9, September 2024).