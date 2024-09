Inter-Milan la probabile formazione di Fonseca | un dubbio in attacco – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)è il match della quinta giornata di Serie A per larossonera. Il tecnico Pauloscommette sulla sua riconferma attraverso il riferimento a una squadra a trazione anteriore. LA SFIDA –giunge in un momento nel quale le convinzioni dellanerazzurra e di quella rossonera sono diametralmente diverse. La squadra allenata da Simone Inzaghi arriva al derby dopo aver disputato una prova di autorità contro il Manchester City in Champions League. Confermare quella prestazione rappresenta l’imperativo con cui i nerazzurri si presentano al primo derby stagionale. Discorso ben diverso per la squadra di Paulo, che deve provare a riscattarsi la sconfitta contro il Liverpool che potrebbe rappresentare la premessa di un futuro esonero del portoghese.