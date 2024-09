In auto con prosciutto salumi formaggi e bottiglie di olio appena rubati Denunciati tre pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Cisterna ha fermato tre persone sospette a bordo di un’, dopo che avevano tentato di evitare un controllo stradale immettendosi in un’area adiacente a un supermercato. Gli occupanti del veicolo, due uomini e una donna, tutti con precedenti penali per furti, sono stati subito identificati dagli agenti. Merce rubata nascosta nell’Durante una sommaria perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto vari articoli alimentari, tra cui prosciutti,di, di cui i tre non erano in grado di giustificare la provenienza. Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dell’, scoprendo che i sospetti si erano fermati in un supermercato della zona di Via Monti Lepini.