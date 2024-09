Il confine tra il profilo X di Musk e il suo social network è sempre più fumoso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Iltra ilX di Elone X in generale, in quantoun tempo noto come Twitter, èpiù sfumato. Una piattaforma ad personam, non solo per i trucchetti algoritmici che fanno dilagare i post del capo a tutti gli utenti (nel caso, una soluzione c’è: bloccarlo) ma anche per l’uso politico chesta facendo della sua proprietà. Questa settimana il conflitto di interessi uomo-piattaforma si è manifestato subito dopo la notizia del secondo attentato (sventato) contro Donald Trump, alla qualeha reagito pubblicando quella che lui definirebbe una “battuta”, il discusso post in cui notava che nessuno, stranamente, prova mai a uccidere “Kamala/Biden”, seguito da emoji pensosa.