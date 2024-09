Hockey pista l’Italia supera l’Angola 5-2 e va in semifinale ai Mondiali 2024 Ora l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’obiettivo è stato centrato. Dopo una partita tosta,5-2nei quarti di finale deidi Novara e vola fra le migliori quattro squadre della competizione. Ora per Cocco e compagni ci sarà lo scontro con. LA CRONACA La partita inizia conda subito arrembante e un’Angola che, facendo leva sulla sua organizzazione difensiva, tiene botta. Le azioni si susseguono da una parte e dall’altra, sino a quando a metà del primo tempo gli azzurri non colgono una traversa con con Faccin: la pallina non entra e un giro di lancette dopo aver fatto tremare il montanteincassa la rete dello 0-1. Centeno si dimostra abile a sfruttare un buco difensivo per battere Gnata. Gli uomini di Bertolucci vanno sotto, ma non si perdono d’animo continuando ad attaccare.