Fai zapping in tv e vedi una sola egemonia | quella del pluralismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno: “Non ci sarà alcun riconoscimento della legittimità dell’entità sionista. Qualsiasi cosa sia accaduta alla terra di Palestina in termini di occupazione, costruzione di insediamenti, giudaizzazione o modifica delle sue caratteristiche o falsificazione dei fatti è illegittima. I diritti non decadono mai”.Andrea Minuz Al direttore - Che ti combina Carola Rackete pur di fare il contrario di Salvini.Giuseppe De Filippi Per lo meno, nella sinistra amata dalla sinistra che piace alla gente che piace, c’è un’antifascista coerente. Al direttore - Rispondendo a un lettore del Corriere Aldo Cazzullo scrive che da almeno quarant’anni esiste un’culturale della destra.