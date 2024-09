F1 GP Singapore 2024 Verstappen | Oggi difficile dobbiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “è stato. Non avevamo il grip che avremmo voluto con le gomme, quindi mi sembrava che stessimo scivolando molto più del solito. Questo ci ha causato particolari problemi nelle FP2, che non è stata una sessione molto positiva per noi”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max, dopo le prove libere del GP didi F1: “Non abbiamo faticato tanto con i dossi e i cordoli, ma è stata più una questione di grip generale delle gomme. Dovremo tornare indietro e analizzare i dati e vedere cosa possiamo fare per ottimizzare le prestazioni con la vettura e le gomme in modo da poterin vista delle qualifiche”. Così invece Sergio Perez: “Penso che siamo migliorati un po’ rispetto alle FP1, ma ci manca ancora molto equilibrio. È abbastanzamettere insieme un giro e al momento non sembra un granché.