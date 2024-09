F1 Frederic Vasseur sull’ala proibita della McLaren | C’è frustrazione era più che al limite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Sebbene la nostra ala posteriore a Baku sia conforme ai regolamenti e superi tutti i test di deflessioneFIA, lasi è offerta proattivamente di apportare alcune piccole modifiche all’ala in seguito alle nostre conversazioni con la FIA. Ci aspetteremmo anche che la FIA abbia conversazioni simili con altre squadre in relazione alla conformità delle loro ali posteriori”. Così, quindi, si è chiusa la querelle che era deflagrata nel corso del Gran Premio dell’Azerbaijan di domenica scorsa, con il famigerato “Mini DRS” che si formava sulle ali posteriori delleal raggiungimento di elevate velocità. Uno stratagemma ai limiti, se non oltre, del regolamento, che aveva dato una generosa mano a Oscar Piastri nella sua difesa su Charles Leclerc ma che, di pari passo, aveva fatto divampare polemiche a non finire.