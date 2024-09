Campionati di Atletica Molti azzurri in gara a Camerino nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Agareggeranno anche alcuniimpegnati alle Olimpiadi di Parigi al Campionato di società assoluto su pista – finale "A" argento in programma domani e domenica. Ci saranno nell’alto Stefano Sottile, quarto ai Giochi, in prestito all’Virtus Lucca/Fiamme Azzurre, nel triplo ci sarà Dariya Derkach (foto, Acsi Italia/Aeronautica), nei 200 la promettente allieva Elisa Valensin (Bergamo 1959 Oriocenter), nei 5000 la primatista della maratona Sofiia Yaremchuk (Acsi Italia/Esercito). L’appuntamento vede coinvolti Cuse l’Università, in collaborazione con Comune, Coni Marche, Fidal Marche e con il supporto dell’Erdis. Le gare si disputeranno negli impianti sportivi del Centro universitario sportivo della città ducale.