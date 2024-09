All’Antico Vinaio apre in centro e lancia una schiacciata dedicata a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Instorico, a due passi dalle Due Torri, da oggi c’è una nuova attività: “”, in via Santo Stefano al civico 6/A. È stato inaugurato questa mattina. Per celebrare l’apertura in una città-simbolo della cucina italiana, il fondatore della catena Tommaso Mazzanti ha ideato un’edizione limitata col nome proprio di "", che potrà essere gustata nell’ampio locale con 75 posti a sedere, in una atmosfera di comfort e relax. Mortadella, scaglie di Parmigiano reggiano e aceto Balsamico di Modena Igp invecchiato in barrique di rovere. Questi gli ingredienti scelti, e, essendola patria della mortadella, i clienti avranno l'opportunità di scegliere tra due delle migliori varianti di questo celebre salume.