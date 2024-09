Verso Inter-Milan Mike Maignan vuole rischiare | sarà in campo Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024), le condizioni dinon destano grande preoccupazione e il francesein. Ilci. Il portiere francese – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – ha deciso di prendersi un rischio e partirà dall’inizio nella gara decisiva per il futuro di Paulo Fonseca, il derby contro l’. Dopo aver rimediato una botta alla gamba destra in uno scontro con Fikayo Tomori, il portiere della nazionale transalpina aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco durante la partita con il Liverpool in Champions League. Si era subito pensato al peggio e a un problema fisica di grave entità, visto cheaveva lasciato ilin lacrime e con la maglia a coprire il volto.