Turista morta a Napoli indagati i genitori dei due bambini che avrebbero fatto cadere la statuetta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ci sono dueper la morte di Chiara Jaconis, latrentenne uccisa da unaprecipitata da un balcone nei quartieri Spagnoli di. La Procura diha iscritto sul registro deglidue coniugi che abitano nella casa dal cui balcone è caduto l’oggetto. L’ipotesi di reato è non solo omicidio colposo ma anche omessa vigilanza. Sembra infatti che lasia sfuggita dalle mani di uno dei due figli della coppia: i, in altre parole, sarebbero coinvolti in quanto responsabili delle azioni del minore. L’iscrizione dei duesul registro degliè un atto dovuto in vista dell’esame autoptico che dovrebbe essere eseguito subito dopo la notifica degli avvisi di garanzia.