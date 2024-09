Spaccia in pieno giorno arrestato dalla polizia locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Spezia, 19 settembre 2024 - Ladella Spezia non cessa l'attività di controllo serrato nel quartiere Umbertino. Il bilancio della giornata di ieri si è chiuso con un arresto eseguito grazie alla costanza ed al fiuto degli agenti della sezione diGiudiziaria e Sicurezza Urbana, diretti dal comandante Francesco Bertoneri. Nel pomeriggio di ieri, è stato tratto in arresto un italiano di 41 anni che, in piazza Brin, è stato colto in flagranza di reato a cedere sostanza stupefacente ad un cittadino bengalese. Prontamente intervenuti, gli operatori in borghese della municipale hanno condotto lotore al Comando di viale Amendola dove, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un ulteriore mezzo etto di hashish, pronto per essereto.