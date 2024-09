Robert Guédiguian | Lotta di classe e amore Il popolo sa ancora sognare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Ci sono due cose importanti nella vita: ladie il sesso". Nella poetica diquesta frase presa dal film À l’attaque (uscito nel 2000) è un filo rosso di quarant’anni e più di carriera. Non per caso, dunque, proprio À l’attaque ha aperto la rassegna dedicata a Firenze al regista marsigliese dalla Cgil-Filcams in collaborazione con l’associazione Anémic; una rassega di sei film sotto il titolo “Die di resistenza“. Settantenne, a capo di un “clan“ (lui stesso lo chiama così) di attori, tecnici, collaboratori composto da amici d’infanzia e altri membri “cooptati democraticamente“,è un “regista di quartiere“ – il quartiere operaio dell’Estaque, a Marsiglia – divenuto col tempo uno dei massimi esponenti europei del cinema sociale e politico, schierato dalla parte di “les pauvres gens“, per citare Victor Hugo.