Renzi su Regeni respingemmo verità di comodo dall' Egitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Quando accade questo delitto efferato noi reagimmo arrivando al richiamo dell'ambasciatore. Io dopo tragica vicenda di Giulio ho incontrato Al Sisi al G20 in Cina nel settembre del 2016. Lo incontrai per esprimere delusione. Agli egiziani dicemmo subito 'non accetteremodi': questo è il filo rosso dei mesi successivi alla morte di. A marzo del 2016 l'ci diede unadiche noi". Lo ha detto l'ex premier Matteo, sentito come testimone nel processo legato alla vicenda di Giulio. A formulare le domande oltre all'aggiunto Sergio Colaiocco anche il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.