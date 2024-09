Paperdi Caserta largo successo in amichevole contro il Sant’Antimo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il programma precampionato dellaJuve2021. La formazione bianconera di coach Damiano Cagnazzo è ritornata nel suo impianto di viale Medaglie d’oro per affrontare la PSA S. Antimo, compagine che milita nello stesso girone B del campionato di serie B nazionale. Al PalaPiccolo, come di consueto in questo periodo di preparazione, si sono disputati quattro tempi regolamentari con l’azzeramento del punteggio alla fine di ogni periodo. Al di là delle assenze e delle tante rotazioni, entrambe le squadre hanno mandato in campo tutti i loro effettivi, compreso i più giovani elementi a disposizione.