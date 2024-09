Oroscopo Paolo Fox venerdì 20 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’diFox per oggi,20Ariete Giornata molto interessante grazie al transito del Sole nel tuo segno. Marte ti aiuterà a vivere i sentimenti in maniera più coinvolgente. Se ci sono state tensioni con il partner, questa è la giornata giusta per chiarire e appianare le divergenze? Toro Potresti sentirti stanco e svogliato, la giornata sarà sottotono. In amore, c’è ancora tensione dopo l’ultima lite con il partner, ma prenditi del tempo per riflettere e ricaricare le energie Gemelli Buone conferme e risposte ti attendono. Anche se sei stato molto impegnato negli ultimi giorni, ora è il momento di riposare e pianificare le tue prossime mosse, soprattutto sul lavoro? Cancro In amore, non esitare a mostrare vulnerabilità, potrebbe essere la tua forza.