One Piece 2 | chi è Lera Abova l' interprete di Nico Robin nella seconda stagione del live action

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024), modella e attrice russa, è stata scelta per interpretareversionedi One: scopriamo qualcosa in più su di lei. Nonostante non sia ancora arrivato l'annuncio sugli account ufficiali, Netflix ha finalmente trovato la sua: saràa interpretare l'archeologa dei Mugiwara in One2. Se inizialmente erano stati altri i nomi su cui sembrava la scelta si sarebbe concentrata (su tutti quello di Erin Maloney e di Millie Brady, già vista su Netflix in The Last Kingdom), a spuntarla è stata la giovane attrice russa con un passato da modella. Chi èClasse 1992,è nata in un paesino della Siberia che, come lei ha raccontata in diverse interviste, non è