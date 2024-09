Neonati morti a Parma indagini su coinvolgimento altre persone Sindaco | Chi sa parli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si stanno concentrando anche sul possibiledilerelative al caso di Vignale di Traversetolo (). Al momento Chiara, la ragazza di 22 anni che avrebbe dato alla luce entrambi i bambini poi trovati sepolti nel suo giardino, è l'unica indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere: non si esclude che nei prossimi giorni possano scattare delle misure cautelari nei suoi confronti. "Non siamo una comunità omertosa. L'appello che faccio è che chi sa qualcosa. Se qualcuno fino ad ora non lo ha fatto per paura, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Qualsiasi dettaglio o confidenza passata può essere utile a fare chiarezza", l'appello deldi Traversetolo, Simone Dall'Orto.