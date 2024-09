Napoli il primo avviso di arresto è per traffico di droga | così il buco nella legge Nordio aiuta i pusher oltre ai colletti bianchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Probabilmente ildi“, uno dei punti più controversi della riforma, è avvenuto a. Il 12 settembre il gip del Tribunale del capoluogo campano ha svolto l’interrogatorio preventivo di un accusato per il reato previsto e punito dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti: produzione,e detenzione illecita di. È il “contraddittorio anticipato”, una delle novità introdotte dalle modifiche al codice volute dal ministro della Giustizia. La Procura guidata da Nicola Gratteri attende l’esito di una richiesta di misura cautelare inoltrata a luglio nei suoi confronti. Nel frattempo, è intervenuta la riforma. Che secondo le opposizioni, era stata ideata per “proteggere” i politici, i dirigenti e funzionari pubblici dalla scure delle inchieste per reati contro la pubblica amministrazione: corruzione, concussione, turbativa d’asta.