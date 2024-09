Moto2 il secondo capitolo di Misano proverà a rendere più chiara una corsa a 6 per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Riparte il Motomondiale dopo un weekend di riposo e ci prepariamo per vivere un intensissimo Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2024. La categoria che, solitamente, si presenta all’ultima parte del proprio calendario con un pilota in fuga o, al massimo, un duello chiaro, in questa occasione ci sta regalando uno scenario assolutamente incredibile. Per quale motivo? I primi 6 della graduatoria generale sono racchiusi in appena 53 punti! Ai Ogura, dopo la vittoria di-1 vola al comando con 175 punti contro i 166 di un Sergio Garcia sempre più in difficoltà. Terzo Joe Roberts con 133 a pari merito con Alonso Lopez, quinto Jake Dixon con 130, quindi Fermin Aldeguer si trova al sesto posto con 122.