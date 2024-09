Minacce di morte alla sua ex Finisce nei guai per stalking

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ attesa il 19 novembre la sentenza del processo che vede un 43enne dell’hinterland ascolano accusato di. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, si tratta del secondo procedimento a suo carico ad Ascoli e sempre con l’accusa disua ex compagna. Nell’udienza di ieri è stata sentita proprio la denunciante che ha confermato quanto espose al momento di presentare la querela nei confronti dell’uomo, per fatti che risalgono al periodo fra marzo e aprile 2020, quando lei aveva deciso di interrompere la relazione e lui ha quindi messo in atto una serie di comportamenti gravemente molesti e intimidatori. La donna ha riferito dei messaggi che le inviava attraverso WhatsApp, quasi sempre con parole minacciose. "Le soluzioni stanno finendo, come la mia pazienza.