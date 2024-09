Karim Wasfi noto violoncellista tra le macerie in un concerto per la pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – “Peace Through Arts. Laattraverso l’arte”, questo il titolo delpromosso dal Rotary Action Group for Peace (sezione Italia), sabato 21 settembre alle 18 in streaming (al link: https://bit.ly/peacedayconcert), in occasione della Giornata Internazionale della. “Il Chapter Italiano del Rotary Action Group for Peace – spiegano gli organizzatori - è composto da 16 Rotary Club e Rotaract di diversi Distretti italiani, tra cui anche il 2071 della Toscana. Presenteremo un evento da remoto con il Maestrotra le”, direttore dell’Orchestra Sinfonica Irachena, che rientra nel progetto di raccolta fondi a favore di Peace through Arts, fondazione creata dallo stesso Maestro