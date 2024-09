Estra sfilata a due volti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il bagno di folla non c’è stato e nemmeno un palazzetto caldo con un tifo alle stelle. Circa 700 le persone presenti al PalaCarrara per la presentazione dell’Pistoia, presentazione che non ha regalato particolari emozioni, anzi diciamo pure che è stata dai toni piuttosto bassi. Evidente che al momento il feeling tra tifosi e squadra non è scattato: i cori da parte della Curva sono stati riservati ai soli Benetti, Saccaggi e Della Rosa, per gli altri applausi di cortesia. Ma più che la squadra, il nodo riguarda la società. Tant’è che la scossa c’è stata quando ad essere presentati al centro del campo sono stati il presidente Ron Rowan ed il vice presidente Massimo Capecchi. La curva ha esposto uno striscione con scritto "Pistoia esige rispetto", un messaggio preciso e soprattutto chiaro rivolto alla dirigenza.