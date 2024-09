Dengue a Fano casi a quota 34 | Disinfestate anche Belgatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Pesaro e Urbino) giovedì 19 settembre 2024 - Il maltempo sta ponendo un naturale freno all'epidemia di febbreautoctona in atto. Ma la conta dei pazienti continua a crescere. Sono saliti a 34 idiconfermati a, per un totale di 36 nelle Marche con i dueisolati a Cartoceto e San Costanzo. Tutti autoctoni, sebbene il paziente di San Costanzo presentasse una storia di viaggio all’estero in Paese endemico. “Ma la tempistica dei sintomi - dicono ora i sanitari in una nota della Regione Marche - orienta più su un caso di origine autoctona”. Dieci in tutto i pazienti ricoverati in ospedale, ma nessuno in gravi condizioni. E ora si attende l’esito del test effettuato su altri 29 soggetti segnalati dai medici di famiglia con sintomi compatibili, guariti o in fase di guarigione.