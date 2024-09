Corale Bilacus Per i 60 anni il regalo da re

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non hanno contato quante volte si sono già augurati “Buon compleanno”. Ma domenica lo faranno di nuovo, con unspeciale. Lasta festeggiando i primi 60di note insieme, da quando don Aldo Pini riunì nel 1964 intorno al lago e a uno spartito la voglia di cantare di questa bella quarantina di ragazzi ed ex ragazzi. Dopo concerti, mini tournée, premiazioni e flash mob musicali in giro per il Paese, arriva ora “Una sera di settembre”, il concerto più atteso, che segna per il coro di Bellagio il passaggio fra stagione estiva e impegni invernali. Per questa data tonda la compagine diretta da Isidoro Taccagni e presieduta da Graziano Gandola ha sognato in grande e si è fatta unda re: "Farci cantare un bel Happy Birthday da The King’s Singers".