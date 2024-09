Concorrenti del GF si accordano su chi nominare? Un inquilino è preso di mira

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) A distanza di pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello stanno già nascendo le prime antipatie, simpatie e coalizioni. Un, infatti, è già statodidagli altri. Sul web si ha come la sensazione che alcuni protagonisti si stiano accordando su chinel corso della puntata del GF che andrà in onda questa sera, giovedì 19 settembre. Tommaso Franchi criticato daidel Grande Fratello Nella casa del Grande Fratello c’è un concorrente che sta generando un po’ di discordia, ovvero, Tommaso Franchi. Quest’ultimo ha suscitato subito clamore sin dal suo ingresso in casa in quanto si è detto totalmente estraneo al mondo dei reality show, in particolar modo a quello del GF. Il giovane, infatti, ha asserito di non aver mai visto nessuna puntata del programma, cosa che ha lasciato tutti senza parole.