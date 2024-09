Cna | La Bce segua la strada della Fed americana e sia più coraggiosa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA – “Gli effetti beneficidecisione adottata dalla Fed, la banca centrale Usa, di tagliare di mezzo punto i tassi d’interesse già si stanno riverberando sull’economia, al momento attraverso il rialzo delle Borse. Ancora più gradita, secondo molti analisti economici, sembra la concreta possibilità di ulteriori tagli primafine dell’anno. Per combattere il rallentamentocrescita occupazionale negli Stati Uniti d’America, la banca centrale ha fatto una scelta netta. Benché sia passato il tempo, forse per fortuna, in cui tutte le banche centrali si muovevano al seguitoFed, auspichiamo che lo stesso coraggio dimostrato oltre Atlantico sia mutuato dalla Banca centrale europea che, pur con un’inflazione ormai ampiamente sotto controllo, continua a ridurre i tassi con il contagocce, oltre tutto non facendo aperture per il futuro.