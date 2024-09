Caso Seung | confermata la piena imputabilità L’esempio del fanatismo e del complottismo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per il, il giovane italo-americano che ha ucciso la psichiatra Barbara Capovani nell’aprile del 2023, l’udienza di mercoledì in Corte di Assise a Pisa non ha riservato sorprese:l’assenza di infermità e di seminfermità nella relazione dei due periti, Stefano Ferracuti e Renato Ariatti. Ma proprio quella perizia sarebbe da incorniciare e trattare come spunto politico per il contrasto ale al, due fenomeni in netta espansione, soprattutto per la risonanza dei social. Ile ilLa perizia dei due grandi psicopatologi conferma cheè uno psicopatico pericoloso, non delirante. Ma affronta in scala più larga, partendo dalle motivazioni del delitto, la questione dele del, elementi che spesso portano il diritto di critica ad andare ben oltre i confini della continenza.