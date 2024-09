Ancora tanti rifiuti abbandonati | Via Madonna della Neve non è una discarica intervenite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una nuova ‘abusiva’ è stata scoperta in viaa Fellegara di Scandiano. Un luogo dove nel passato si sono purtroppo già verificati altri episodi simili. Qualcuno in questi giorni ha abbandonato moltiin una strada di campagna. "Hanno lasciato – racconta amareggiato un cittadino – parecchi materiali tra cui plastica, tubazioni, lamiere, coperture e molto altro. È l’ennesimo abbandono diche si registra in questa zona nella frazione di Fellegara. Sono comportamenti incivili che deturpano l’ambiente. Speriamo ovviamente nell’individuazione del responsabilegrave azione che, anziché recarsi all’isola ecologica, ha lasciato questi materiali vicino a una strada".