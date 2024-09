Al via su Canale 5 la 37^ edizione di Striscia la notizia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Con la morte della verità tutto viene letto come un complotto e il vero non incuriosisce più”. Parola di Antonio Ricci che ha battezzato la 37esimadi ‘la notizià, al via lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su5, ‘La voce della complottenzà. E di complotti si parla tanto nella conferenza con il papà storico della trasmissione, e i primi due conduttori del Tg satirico: la veterana Michelle Hunziker e il “quasi” esordiente Nino Frassica sedutosi al bancone per 4 puntate nel 2005 con Mino Reitano e Nino D’Angelo. Non si può non cominciare con il caso del momento, quello dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, che in virtù dell’intelligenza artificiale vediamo perfino baciarsi.