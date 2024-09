Villa di Serio in moto si scontra con un’auto | grave un ragazzo di 25 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024)di. Undi 25è rimasto ferito in modoin seguito ad un’incidente stradale conmartedì (17 settembre) alle 20 adi, in via Aldo Moro. Il giovane si trovava in sella alla suaquando e proveniva da Gorle quando, secondo le prime informazioni disponibili, il veicolo che arrivava dal senso di marcia opposto gli avrebbe tagliato la strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche: il 25enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. La 24enne alla guida dell’auto è rimasta ferita in maniera meno. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Bergamo.