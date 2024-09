Vedi il Genoa e poi…saluti | Ranieri Spalletti Totti De Rossi E al Ferraris crollò la fiducia dei Friedkin in Mourinho

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’odore di mare come la sua Ostia. Alla fine Genova è stata “amara e indelebile”, come cantava Francesco Guccini in Piazza Alimonda, per Daniele Dee non solo. Amara lo è stata certo la sua squadra più antica, il, per alcuni protagonisti della storia recente della Roma. Per anni al contrario era stata l’avversaria con la quale era stata condivisa la festa del secondo Scudetto, l’8 maggio 1983, quandoni e romanisti invasero il campo per celebrare rispettivamente salvezza e scudetto. Negli ultimi anni il Grifone ha perso quell’immagine festosa nella memoria dei tifosi gialloe non solo per le numerose difficoltà su un campo da sempre ostico (nel settembre 2023 fu 4-1 il risultato finale per i rossoblù). I tanti addii eccellenti in casa Roma degli ultimi anni sono quasi sempre coincisi con ilcome avversario.