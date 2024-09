Tony Effe il video del brano scritto per Red Bull 64 Bars

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il protagonista del quinto episodio della nuova stagione di Red64Protagonista del quinto episodio della nuova stagione di Red64. Ildisponibile sul canale YouTube RedDroppa, dopo le 64 barre già pubblicate di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, segna una nuova tappa per il format musicale più famoso di Red, attesissimo dagli appassionati del mondo rap e non solo e che ha raccolto negli anni i pesi massimi della scena urban e rap del nostro Paese, arrivando ad alimentare la scena stessa e addirittura a definirla. Le 64 barre inedite disi inseriscono appieno nello spirito del format che riporta il rap alle sue origini: un’arena in cui i protagonisti più in voga della scena hip hop, MC e beatmaker, sono chiamati a collaborare per la realizzazione di uninedito.