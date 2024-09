Tony Effe | Chiara mi adora Fedez risponde E spuntano i like di Emma Belen e Gue

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Che il rapporto tranon fosse dei migliori lo si sapeva da tempo. Ora però la tensione fra i due esplode in un duro botta e risposta a colpi di rime. Un dissing nel quale entrano in gioco anche altri nomi noti della musica italiana. A iniziare è, che – partecipando alla serie 64 Bars, nota per aver ospitato alcuni dei dissing più celebri della scena rap italiana – ha attaccato pubblicamente. “Ladice che mi”, è il titolo del freestyle interpretato dal rapper: chiaro riferimento alle voci circolate nei mesi scorsi su un presunto flirt tra lui e l’ex moglie del collega,Ferragni.poi prende di mira la bibita griffata da(“L’ho bevuta e mi fa schifo”) e la sua collaborazione con Nicky Savage nel nuovo singolo “Di Caprio” (“Hai chiesto alla mia brutta copia”).