Rissa tra baby gang spunta anche un coltello

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Scoppia unatraun. Un minorenne è stato fermato con prontezza dai carabinieri della stazione di Pianoro dopo un breve inseguimento. Nei guai un 16enne, senza precedenti penali, che i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati alle 22,20 di sabato scorso, nel centro di Pianoro. La pattuglia dei carabinieri di Pianoro era in servizio in paese, a piedi, per occuparsi dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione "Volontassociate e Notte Bianca". Poco dopo le 22 alcuni cittadini hanno richiamato l’attenzione dei militari per avvisarli che, in una strada limitrofa, in via Levi, era scoppiata unatra alcuni giovanissimi, circa una quindicina.