Proprio lì ma che fa?! Grande Fratello il concorrente ripreso dalle telecamere in un momento intimo Pubblico incredulo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024), forse i concorrenti si devono ancora abituare alla presenza h24 delle. È comprensibile, sono entrati in casa solo lunedì sera ma visto che quest’anno è stata ripristinata la diretta totale sarà bene che facciano attenzione a quello che fanno e dicono. In sole 48 ore sono già incappati in uscite scomode. Come quella di Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo, coreografo e ballerino scomparso qualche anno fa. “Lui ha iniziato con me, ma non era unballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”, ha detto il marito di Carmen Russo a Shaila Gatta scatenando l’immediata reazione di Marco Salvati, autore tv: “è stato uncoreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”. Leggi anche: “Cacciatela ora”.