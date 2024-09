Previsioni meteo del 18 settembre 2024 | temperature e condizioni in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Leper il 18indicano una giornata di variabilità diffusa su gran parte del territoriono. Le regioni settentrionali saranno interessate da un aumento della nuvolosità, accompagnato da piogge sparse e un abbassamento delle, mentre al Sud il tempo sarà prevalentemente stabile, con solo alcune velature. Vediamo nel dettaglio lepreviste per le principali aree del Paese. Nord: Piogge ein calo Crediti: Freepik – VelvetMagIl Nordsarà interessato da una fase di maltempo, in particolare nelle zone alpine e prealpine, dove si prevedono piogge diffuse e locali temporali. Lesubiranno un calo significativo, con massime che oscilleranno tra i 18 e i 22 gradi. Le città come Torino e Milano vedranno un cielo nuvoloso per gran parte della giornata, con possibili piovaschi nel pomeriggio.