Perisic e i suoi amici all’Inter | Al PSV consigliato da Dumfries!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ivan Perisic è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il croato, ex Inter, ha anche contattato Denzel Dumfries per farsi consigliare. L'esterno olandese ha infatti giocato al PSV dal 2018 al 2021. CONSIGLI DA UN AMICO – Da poco il PSV ha annunciato l'arrivo di Ivan Perisic. L'ex Inter potrà giocare nuovamente la Champions League. Sui canali ufficiali del club di Eindhoven, il croato si è presentato parlando in questo modo: «Dato che non ho avuto altri trasferimenti, aspettavo un'opzione come questa: un club e un ambiente con cui mi trovo bene e con cui posso vincere premi. Ho chiesto consiglio al mio ex compagno di squadra Denzel, e questo mi ha convinto che il PSV è la mossa giusta. Non vedo l'ora di iniziare, dare tutto e vincere premi».