Perché i militanti di Hezbollah usano i cercapersone per comunicare?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono dispositivi desueti, eppureusa iper le comunicazioni tra gli appartenenti al gruppo terroristico. E lo fa principalmente per motivi di sicurezza, affidabilità. Solo il 13 di febbraio scorso, il leader di, Hassan Nasrallah, aveva chiesto a tutti i membri del partito di smettere di usare telefonini, di distruggerli, seppellirli o chiuderli in una scatola di ferro,, diceva: “sono agenti di morte“. Ecco quindi il ritorno dei. I pager, questo il loro nome in inglese, infatti, ricevono messaggi senza inviare segnali costanti e non hanno funzioni Gps. Questo rende molto più difficile per le autorità o per agenzie di intelligence tracciare la posizione esatta dell’utente. Inoltre isono svincolati da internet e dalle reti cellulari globali, il che limita alcune forme di intercettazione digitale.