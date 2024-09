Open Arms scontro Faraone-Salvini in Aula | Prima speculavi sui meridionali ora sui migranti A voi interessano solo i soldi arabi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)alla Camera dei deputati, durante il Question Time, tra Davidedi Italia viva e il ministro Matteo. “Ma lei davvero pensa che gli italiani siano così imbecilli da credere che 147 poveri disgraziati potessero minacciare i nostri confini, chi, i bambini?” ha domandato il deputato renziano al leader della Lega. “La sua interrogazione è surreale” ha risposto, “i suoi toni sono da pubblico ministero. Li comprendoperché il leader di Italia viva è molto esperto in materie giudiziarie. Mi assumo le mie responsabilità, sono l’unico imputato a Palermo. Capisco che per qualcuno conti di più il fatturato, meglio se arabo, per me prevalgono orgoglio e passione”. “Lei ha fatto la sua fortuna politica speculando sui confini.i suoi confini si fermavano in Padania e noieravamo quelli che rubavano.