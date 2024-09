Lutto nel calcio i tifosi non ci credono | l’addio è improvviso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 18 Settembre 2024 20:50 di Alessianel mondo delitaliano: inon ci. Se ne va a soli 52 anni a causa di un infarto. Ilitaliano, dopo Totò Schillaci, oggi ha subito un’altra perdita. Ci ha lasciato un dirigente, attualmente al Novara, che ha avuto un passato anche alla Juventus. Purtroppo non ce l’ha fatta Christian Argurio, dirigente del Novara che a soli 52 anni è stato stroncato da un infarto. Dopo il ricovero nella giornata di ieri, nulla hanno potuto i medici che lo hanno soccorso.nel mondo del: ci lascia il dirigente del Novara che ha militato anche nella Juve Christian Argurio ha fatto la differenza in diversi club del mondo del. L’ultimo ruolo lo ha rivestito al Novara, ma è stato anche osservatore per la Juventus nella stagione 2023/24.