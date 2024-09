LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos in finale Adesso Luna Rossa deve reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

16.01 Alinghi chiude a 1'10". Gli svizzeri escono a testa altissima e hanno fatto capire che nella prossima edizione saranno dei seri contendenti per la vittoria. 16.00Britannia vince e si qualifica per ladiCup. Alinghi battuta 5-2. 15.59ha già quasi concluso il suo lato di poppa. 900 metri di vantaggio. 15.59 Si rialza Alinghi, ma ormai il distacco al gate-5 è superiore al minuto e 20?. 15.59 Alinghi cade dai foil, finisce qui. 15.58 Ancora problemi per Alinghi nell'approccio alle boe. 15.58inizia l'ultimo lato di poppa, quello che la separa dalladiCup. 15.57 Virano gli svizzeri, stavolta i britannici non marcano. 15.56 Alinghi trova una buona pressione sul lato destro e si riporta a 230 metri. Attenzione 15.55 Il vantaggio diresta sostanzioso.