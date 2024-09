La legge di Lidia Poët 2 teaser e data d’uscita della nuova stagione della serie Netflix con Matilda De Angelis

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Italia ha diffuso il primode Ladi2, secondaconDenei panni dell’omonima avvocatessa torinese che, per prima, aprì alle donne la professione forense, negli ultimi anni del 19esimo secolo: in questi nuovi episodi, disponibili in piattaforma dal 30 ottobre 2024,continua la sua lotta per l’emancipazione, con l’aiuto di alleati inaspettati come l’ex fidanzato Jacopo (Eduardo Scarpetta) contro avversari nuovi e agguerriti, come il procuratore del re Fourneau (Gianmarco Saurino): tornano nel cast anche Pier Luigi Pasino (Enrico, fratello di), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna, la loro figlia), oltre a Dario Aita (Andrea Caracciolo).